Российский комплекс РЭБ "Палантин", в сотрудничестве с "Былиной", обеспечивает защиту военных операций, скрывая их от вражеских радаров и систем наведения, а также блокируя связь и интернет на контролируемых ВСУ территориях.

В России развернули передовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин". Разработанный холдингом "Росэлектроника", комплекс впервые был представлен в 2019 году.

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"Палантин" обеспечивает защиту военных действий, скрывая действия армии от радаров ВСУ и систем наведения. Комплекс состоит из 22 мобильных станций, размещаемых на мощных четырёхосных автомобилях КамАЗ, оснащённых высокими антеннами.

Эти станции могут эффективно блокировать любые сигналы в радиусе действия, включая военные радиостанции, радары и сигналы управления ракетами. "Палантин" также способен точечно подавлять сотовую связь и интернет в районах, контролируемых противником, не затрагивая гражданские объекты.

Комплекс работает в сотрудничестве с системами РБ-109А "Былина", создавая мощный щит РЭБ, который обеспечивает скрытность военных операций на значительных расстояниях.