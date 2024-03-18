Самарские ученые создали топливозаправщик нового поколения для космических аппаратов с ионными двигателями. Преимущества разработки включают экономию стоимости и времени на подготовку спутников, обеспечение чистоты топлива и точность его дозирования.

В Самарском университете им. Королёва, в сотрудничестве с НПО «Самара» и по заданию РКЦ «Прогресс», был разработан уникальный топливозаправщик для спутников с ионными двигателями. Эта новинка может существенно снизить стоимость и упростить процесс заправки космических аппаратов, делая его более эффективным и безопасным.

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Главное отличие российского изобретения от аналогов, используемых в NASA и Европейском космическом агентстве, заключается в его простоте и универсальности. В то время как зарубежные системы характеризуются сложной конструкцией и высокой стоимостью эксплуатации, российский топливозаправщик предлагает более практичное и экономичное решение.

Основные преимущества разработки включают в себя:

Простоту и экономичность заправки топливных баков спутников, что сокращает общие затраты на их подготовку к запуску.

Гарантирование чистоты ксенона, что критически важно для эффективности работы ионных двигателей.

Возможность точного измерения объема топлива в баках, обеспечивая оптимальный баланс массы аппарата.

Ускорение процесса изготовления спутников за счет упрощения процедуры заправки.

Заправка происходит через гибкий трубопровод, который стыкуется с топливным баком. Система предусматривает продувку полости заправщика инертным газом и последующую заправку чистым ксеноном. Этот процесс не только упрощает подготовку аппарата к запуску, но и минимизирует риск смещения центра тяжести спутника, что может оказать негативное влияние на его орбитальные параметры.

Универсальность новой системы позволяет использовать ее не только для спутников, но и для будущих космических кораблей с плазменными двигателями.