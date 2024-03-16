В России планируют начать наблюдать за дронами из космоса

В России стартует уникальный эксперимент по использованию спутников для наблюдения и управления дронами на больших расстояниях. Sitronics Group в сотрудничестве с производителями беспилотников "Аэромакс" и "Птеро" планируют развернуть систему, позволяющую контролировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на расстоянии свыше 100 км от оператора. Ключевая цель — тестирование возможности управления дронами через спутниковую связь, что открывает новые горизонты в использовании БПЛА.

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В ходе эксперимента будут задействованы четыре спутника с технологией IoT, обеспечивающие непрерывную связь с беспилотниками вне зависимости от их положения относительно горизонта. Это позволит операторам получать данные с дронов в реальном времени, включая телеметрию и видеоматериалы, значительно повышая эффективность их использования для мониторинга, аэрофотосъемки и доставки грузов.

Проект предусматривает возможность отслеживания беспилотников весом до 30 кг, что делает технологию применимой в широком спектре задач. В долгосрочной перспективе планируется создание спутниковой группировки из 50–70 аппаратов IoT, способной обеспечивать мониторинг движения дронов на территории всей страны.

Несмотря на высокую стоимость запуска и эксплуатации спутниковой системы, ожидается, что внедрение данной технологии откроет новые возможности для российских компаний, работающих с БПЛА, и станет важным шагом в развитии отечественных технологий в области дистанционного управления и наблюдения.



