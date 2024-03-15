СКБ "Турбина", часть холдинга "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех", запустило производство отечественных турбокомпрессоров для различной техники. Проект нацелен на импортозамещение и предполагает выпуск до 360 единиц в год, полностью основанный на российских компонентах.

В рамках стратегии импортозамещения, Специальное конструкторское бюро "Турбина", которое является частью холдинга "Высокоточные комплексы" под эгидой Государственной корпорации "Ростех", объявило о начале масштабного производства турбокомпрессоров на территории России. Эти устройства предназначены для улучшения производительности дизельных двигателей, используемых в различных сферах: от железнодорожного транспорта до морского флота и строительной техники.

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В частности, одной из первых разработок станет турбокомпрессор серии ТКР201, который будет установлен на двигатель 6ДМ-185Т маневровых локомотивов ТЭМ14М, значительно повышая их эффективность. За десятилетия работы инженеры СКБ "Турбина" разработали более 30 уникальных моделей турбокомпрессоров, способствующих повышению мощности двигателей без необходимости вмешательства в их основную конструкцию.

Проект отличается высоким уровнем локализации производства, поскольку все комплектующие изготавливаются из российских материалов, что гарантирует независимость от иностранных поставщиков. Это значительное преимущество в свете текущего геополитического положения и санкционных ограничений.

Ожидается, что ежегодный выпуск до 360 единиц турбокомпрессоров позволит занять до 6,5% отечественного рынка, постепенно снижая зависимость от зарубежных производителей из Швейцарии и Австрии. Финансирование проекта на сумму 102,6 млн рублей было реализовано благодаря совместной программе Фонда развития промышленности и ФРП Челябинской области, предоставившей льготный заем.

Запуск нового производства не только способствует развитию отечественной промышленности, но и создает новые рабочие места в регионе, увеличивая число высококвалифицированных специалистов в области машиностроения. На начальном этапе уже создано 15 рабочих мест, из которых 14 являются высокопроизводительными.