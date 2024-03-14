В Севастополе на выборах президента России впервые будут использованы тифломаркеры для голосования избирателей с нарушениями зрения, обеспечивая доступность и удобство избирательного процесса.

На предстоящих выборах президента России в Севастополе впервые будут применены тифломаркеры — специальные устройства для информирования избирателей с нарушениями зрения о кандидатах в голосовом формате. Это станет значимым шагом в обеспечении доступности избирательного процесса для всех граждан.

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Тифломаркеры, оснащенные функцией голосового воспроизведения, будут установлены напротив каждой фамилии кандидата на специальных тифлометках, что позволит незрячим избирателям получать необходимую информацию без посторонней помощи. Для голосования используется специальный трафарет, в который вставляется бюллетень.

Севастопольская городская избирательная комиссия оборудует десять избирательных участков этой технологией, стремясь обеспечить максимальную доступность и удобство процесса голосования для всех категорий граждан.

По словам председателя комиссии Нины Фаустовой, применяемая технология является отечественной разработкой и прошла все необходимые испытания и тестирования. Внедрение таких устройств открывает новые возможности для участия в выборах людей с ограниченными возможностями зрения, подтверждая стремление к созданию инклюзивного общества.