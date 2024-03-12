Бундесвер изучает возможность возвращения к обязательной воинской службе в качестве меры по укреплению вооруженных сил Германии

Перед лицом новых задач и вызовов, Бундесвер исследует пути увеличения численности своих войск. Возможным решением становится возвращение к обязательной воинской службе, которая была отменена в Германии более десяти лет назад. С этой целью министерство обороны страны начало анализировать различные стратегии для усиления армии.

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На сегодняшний день в Бундесвере насчитывается 181 тысяча служащих. При этом политическое руководство Германии стремится расширить военный потенциал страны, доведя численность вооруженных сил до максимума среди европейских государств. Однако текущая система набора на службу по контракту не способна обеспечить такой рост, что заставляет искать альтернативные методы комплектования.

По информации издания Spiegel, министр обороны Борис Писториус поручил своему департаменту изучить возможности изменения модели военной службы, которые позволили бы адаптировать Бундесвер к текущим и будущим угрозам. Результаты исследования ожидаются к началу апреля.

В рамках своего исследования министр обороны Германии также обращается к международному опыту, в частности, изучая шведскую модель возвращения к призыву. Швеция успешно восстановила свою призывную систему в 2017 году, решив тем самым проблемы с набором в армию. Этот опыт может оказаться полезным для Германии.

Несмотря на обсуждения в СМИ, официальное подтверждение планов по возвращению к призыву еще не было дано. Предполагается, что это решение потребует тщательной проработки и может вызвать разнообразные реакции среди населения.