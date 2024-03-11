Научные специалисты НИУ «МЭИ» создали инновационную систему навигации, использующую радиомаяки для определения местоположения беспилотных аппаратов и промышленных роботов.

Научные специалисты из Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ» представили инновационную систему навигации, основанную на использовании радиомаяков. Эта технология разработана для обеспечения ориентации беспилотных аппаратов и промышленных роботов в средах, где доступ к системам глобальной позиционирования, таким как ГЛОНАСС или GPS, ограничен или невозможен.

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Радиомаяки, размещенные по периметру рабочей зоны, и радиометки на самом устройстве, позволяют беспилотным аппаратам точно определять свое местоположение в реальном времени. Этот инновационный подход разработан под руководством профессора Александра Чугунова сотрудниками кафедры радиотехнических систем.

Система навигации спроектирована для покрытия площади до 1 тысячи квадратных метров и может применяться в различных областях, включая производственные цеха, складские помещения, и другие пространства, где точное определение местоположения является критически важным.

Основное предназначение данной технологии заключается в обеспечении безопасного и точного перемещения беспилотных аппаратов и роботов, даже в условиях, где использование традиционных спутниковых систем навигации невозможно или неэффективно.

Эта инновационная система навигации не только улучшает производительность и эффективность работы беспилотных устройств, но и предоставляет возможность для широкого применения в различных отраслях, что делает ее ценным инструментом в сфере автоматизации и роботизации производственных процессов.



