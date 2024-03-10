Лариса Долина заявила о своем переходе на одежду от российских дизайнеров, отказавшись от зарубежных брендов.





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Лариса Долина, звезда российской эстрады, объявила о своем предпочтении моде отечественного производства, отказавшись от использования изделий зарубежных брендов. В рамках телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ певица поделилась, что ее гардероб теперь полностью составлен из творений российских модельеров, включая элементы гардероба и аксессуары. "Мне больше не нужны иностранные наряды," — подчеркнула она.

В этом же духе высказалась и дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, Найке Ривелли, упомянув о своем участии в Московской неделе моды и о том, что ее мать также отдала предпочтение российским стилистам. Ривелли выразила гордость и благодарность за возможность представить моду в таком почетном возрасте, поделившись восторгом от своего дебюта на подиуме.

Выступление Ларисы Долиной на Московской неделе моды, где она демонстрировала наряды от Джемала Махмудова, стало одним из самых обсуждаемых событий. Наряд певицы — элегантный черный ансамбль с зеркальными элементами и яркой накидкой в цвета национального флага — вновь подтвердил ее преданность российским модным традициям.