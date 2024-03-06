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Mirakl
Россия внедряет ИИ и цифровизацию для урожайности
Российский агропромышленный комплекс переходит на новый уровень благодаря использованию искусственного интеллекта и цифровизации.

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В России цифровые технологии и искусственный интеллект начинают играть ключевую роль в сельском хозяйстве, открывая новые горизонты для агропромышленного комплекса. В РГАУ-МСХА имени Тимирязева, одном из ведущих учебных заведений страны, уже активно используют передовые цифровые инструменты для обучения будущих специалистов. Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать заболевания растений и животных, а также определять состояние посевов по фотографиям.

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С развитием отечественных платформ математического моделирования, Россия делает ставку на технологический суверенитет в сельском хозяйстве. Это позволяет уменьшить зависимость от иностранного ПО и санкций, обеспечивая стабильность и безопасность производственных процессов.

Система Engee, разработанная российскими специалистами, демонстрирует потенциал в самых разных областях агропромышленного комплекса. Она позволяет анализировать большие объемы данных, оптимизировать процессы управления поливом, контролировать микроклимат в теплицах и многое другое.

Применение таких инноваций делает возможным не только повышение урожайности, но и улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Автоматизация сбора урожая, точное определение сроков ухода за культурами, мониторинг состояния почвы – все это становится доступным благодаря внедрению современных цифровых решений.

#новости
Источник: runews24.ru
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