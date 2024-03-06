Беларусь внедряет льготы по НДС для ввоза уникального технологического оборудования, стимулируя таким образом инновации в стране.

Президент Беларуси, Александр Лукашенко, инициировал значительное новшество в экономической политике страны. Согласно его указу, теперь при ввозе в Белоруссию технологического оборудования, не имеющего аналогов на внутреннем рынке, такое оборудование, а также сопутствующие комплектующие и запасные части будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Для получения льготы компании должны доказать уникальность оборудования через заключение от государственного органа, а также зарегистрировать его как основное средство и активно использовать в производственном процессе.

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Параллельно, в рамках углубления сотрудничества между Россией и Белорусью, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о начале процесса приравнивания белорусской микроэлектроники к российской. Особенное внимание уделено аналоговым базовым матричным кристаллам, используемым в усилителях сигналов, что открывает перед производителями новые горизонты для интеграции на рынке.

Эксперты отмечают, что эти меры могут значительно ускорить технологическое развитие в Беларуси, способствуя внедрению инновационного оборудования в промышленность и науку. Кроме того, сближение стандартов и требований в сфере микроэлектроники между двумя странами способствует созданию единого научно-технического пространства, что может повысить конкурентоспособность российской и белорусской электроники на международном уровне.