Автовладельцы в Польше начали использовать новый метод для избегания штрафов, представляясь гражданами Украины или Белоруссии

В Польше водители нашли необычный способ избежать оплаты штрафов за нарушение ПДД, прибегнув к довольно оригинальной уловке. Как только приходит очередное уведомление о превышении скорости, некоторые из них решают выдать себя за граждан соседних стран – Украины и Белоруссии. Этот трюк используют, чтобы воспользоваться пробелами в правовой системе и отсутствием эффективного обмена информацией о водителях между Польшей и странами, не входящими в Европейский Союз.

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Местная пресса уже отметила, что с повышением штрафов за превышение скоростного режима поляки стали более изобретательны в поисках способов избежать наказания. Оказывается, между службами ЕС и некоторыми странами восточного соседства существует явный разрыв в кооперации, что делает фактически невозможным верификацию предоставленных данных и, соответственно, привлечение к ответственности.

Этот случай бросает тень на действующую систему взимания штрафов и вызывает необходимость усиления международного сотрудничества.

Кроме того, интересно, что такие ситуации происходят на фоне сообщений о взяточничестве на границе, где протестующие предлагают "ускоренное" прохождение границы за денежное вознаграждение. Это свидетельствует о сложной ситуации в области соблюдения закона и порядка, требующей комплексного подхода к решению.