К концу 2027 года Россия планирует возобновить серийное производство двигателей Д-18Т для военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан"

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал планы по возобновлению серийного производства двигателей Д-18Т для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Старт выпуска запланирован на конец 2027 года. Это решение станет важным шагом в поддержке и развитии парка этих уникальных летательных аппаратов.

реклама

Самолеты Ан-124 "Руслан" известны своей впечатляющей грузоподъемностью в 120 тонн и объемом грузового отсека в 1050 кубических метров. Это одни из самых крупных и мощных грузовых самолетов в мире, чьи возможности не имеют аналогов. Силовая установка "Руслана" включает в себя четыре двигателя Д-18Т, каждый из которых является ключевым элементом его выдающихся летных характеристик.

По словам Шойгу, поддержание исправного состояния этих воздушных гигантов требует серьезного подхода и обновления технологической базы, включая производство новых двигателей. Работа по глубокой модернизации двигателя Д-18Т уже находится на завершающем этапе, что открывает перспективы для дальнейшего улучшения характеристик "Русланов".

Кроме того, министр выразил мнение о необходимости удвоения количества самолетов Ан-124-100 в составе военно-транспортной авиации, подчеркнув, что для этого уже имеются необходимые двигатели.