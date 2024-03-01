Samsung готовит к выпуску Galaxy Ring, новое устройство в экосистеме Galaxy, которое не будет поддерживать iOS.

Во второй половине 2024 года компания Samsung планирует выпустить Galaxy Ring, устройство, которое обещает стать новым важным дополнением к экосистеме Galaxy. Однако, как подчеркнул вице-президент Samsung Хон Пак, новинка не будет совместима с операционной системой iOS, что ставит под вопрос ее использование владельцами iPhone.

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Samsung надеется, что Galaxy Ring станет достаточно привлекательным продуктом, чтобы побудить пользователей iOS перейти на смартфоны Galaxy. Это смелое заявление отражает уверенность компании в качестве своего продукта и его способность укрепить позиции экосистемы Galaxy.

В то время как аппаратная часть Samsung всегда отличалась высоким качеством, экосистема компании до сих пор уступает экосистеме Apple в плане интеграции и удобства использования. Однако Galaxy Ring может стать одним из ключевых элементов, который поможет Samsung сократить этот разрыв.

Кроме того, Galaxy Ring будет работать в связке с Galaxy Watch, предлагая пользователям новые способы взаимодействия с умными устройствами. Ожидается, что умное кольцо будет представлено вместе с новыми моделями складных смартфонов и носимых устройств Samsung.