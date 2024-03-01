Microsoft представляет Copilot - инновационную нейросеть для финансовых менеджеров, задача которой - упрощение и автоматизация рутинных операций.

Компания Microsoft анонсировала революционный шаг в автоматизации финансовых операций - запуск нейросети Copilot, предназначенной для максимальной оптимизации работы специалистов в области финансов. Этот интеллектуальный помощник станет надежным средством для анализа данных, обработки запросов в Excel и эффективного управления процессами в Outlook, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ к информационным ресурсам в системах SAP и Microsoft Dynamics 365.

реклама

Чарльз Ламанна, занимающий пост корпоративного вице-президента Microsoft, поделился видением компании, стремящейся сделать Copilot незаменимым инструментом для всех отделов. Согласно Ламанне, в ближайшее время планируется расширение функций ИИ-помощника, что сделает его еще более универсальным инструментом в арсенале финансовых менеджеров.

Команда финансового департамента Microsoft уже оценила преимущества Copilot, отметив значительное сокращение времени, необходимого для сверки данных - с нескольких часов в неделю до всего 10-20 минут. Это позволяет освободить ресурсы для выполнения более сложных и прибыльных для компании задач.

Публичная альфа-версия Copilot скоро станет доступна для широкой аудитории, а детали ценообразования будут объявлены дополнительно.