Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Microsoft представила Copilot для финансистов
Microsoft представляет Copilot - инновационную нейросеть для финансовых менеджеров, задача которой - упрощение и автоматизация рутинных операций.

реклама

Компания Microsoft анонсировала революционный шаг в автоматизации финансовых операций - запуск нейросети Copilot, предназначенной для максимальной оптимизации работы специалистов в области финансов. Этот интеллектуальный помощник станет надежным средством для анализа данных, обработки запросов в Excel и эффективного управления процессами в Outlook, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ к информационным ресурсам в системах SAP и Microsoft Dynamics 365.

реклама

Чарльз Ламанна, занимающий пост корпоративного вице-президента Microsoft, поделился видением компании, стремящейся сделать Copilot незаменимым инструментом для всех отделов. Согласно Ламанне, в ближайшее время планируется расширение функций ИИ-помощника, что сделает его еще более универсальным инструментом в арсенале финансовых менеджеров.

Команда финансового департамента Microsoft уже оценила преимущества Copilot, отметив значительное сокращение времени, необходимого для сверки данных - с нескольких часов в неделю до всего 10-20 минут. Это позволяет освободить ресурсы для выполнения более сложных и прибыльных для компании задач.

Публичная альфа-версия Copilot скоро станет доступна для широкой аудитории, а детали ценообразования будут объявлены дополнительно.

#новости #microsoft
Источник: blogs.microsoft.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
6
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
1
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
8
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
4
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
4
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
2
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
2
Илон Маск отреагировал на новость о закрытии Apple проекта Titan
+
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
2
Павел Дуров анонсировал введение нового способа монетизации Telegram-каналов
+
Raytheon продемонстрировала возможности новой ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 и 3 Pro могут быть выпущены в этом году
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
146
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
9
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
26
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
6
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

Станислав Кожевников
19:09
Главное что бы AI/ИИ, не взбунтовалась и не привела к нестабильности реакторов !!!
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
Олесь Кука
19:04
F-16.. F-16.. а я вот смотрю на планер его, это какое-то говно, которое даже до уровня Миг-29 не дотягивает
В ВСУ объявили, что местные летчики перешли к "продвинутому" уровню и изучают удары по целям с F-16
Влад Плющевский
19:02
И кому он за этот ценник нужен? Если 3я ревизия пс5, лёгкое бу стоит 40к???
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
palkovvodec
19:02
пальму в гейропе и в америкосии жрут гораздо больше, чем в России, если ты безграмотный петушок этого не знал, то я не удивляюсь твоей тупости. а теперь ползи дальше отсасывать своего заокеанскому хоз...
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
0xffffh
19:01
очередной пропукинский раб с промытыми кремлем мозгами не может существовать без пальмового масла? ))
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
palkovvodec
19:00
уничтожалок не хватит, сначала ракетами перепахают островок, потом уже десантом захватят и всё. а сибирь китайцам не нужна, у них своих территорий полно холодных и пустынных, они все возле океана толп...
Intel представила проекты будущих высокотехнологичных заводов в Германии
Станислав Кожевников
19:00
Надо сразу ставить 12-ую windows!)
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Мексиканец Грязный
18:55
Это новый уровень виртуализации ))) Отдельная ОС на отдельный диск! Но я предлагаю автору ноу-хау - - для отдельной ОС отдельный компьютер! Беспрецедентная отказоустойчивость ОС будет.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
palkovvodec
18:55
очередной америкосовский раб с промытыми западом мозгами не может существовать без химозных макдаков и кокакол?
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
Доктор Ливси
18:53
Для половины из перечисленного достаточно создать 2 пользователя
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем