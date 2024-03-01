Компания «Арго» разрабатывает вездеход-амфибию «Тритон» для российских военных и служб МЧС, с прототипом в виде советского транспортера ЛуАЗ.

Инженеры компании «Арго» взялись за создание инновационного вездехода-амфибии под названием «Тритон», предназначенного для оперативного преодоления водных преград. Этот проект, вдохновленный советским транспортером ЛуАЗ, обещает стать важным шагом в укреплении мобильности и эффективности российских военных подразделений, а также служб спасения.

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Ключевой характеристикой «Тритона» является его способность сохранять плавучесть даже после прыжка с обрыва, что делает его незаменимым помощником в экстремальных условиях. При этом, вездеход способен перевозить грузы до 1,5 тонны на воде и до 1 тонны на суше, обеспечивая высокую грузоподъемность при различных операциях.

По заявлению директора «Арго» Константина Багдасарова, разработка ориентирована не только на военные нужды, но и на использование в гражданской сфере и МЧС, благодаря своей универсальности и доступности. Цена вездехода будет варьироваться в зависимости от типа двигателя: 2,4 миллиона рублей за версию с бензиновым двигателем и 2,9 миллиона рублей за модификацию с дизельным двигателем, что делает «Тритон» выгодной альтернативой более дорогим бронетранспортерам.

В настоящее время команда «Арго» занимается сборкой опытного образца «Тритона», и начало его полевых испытаний запланировано на конец весны — начало лета 2024 года. Этот проект открывает новые перспективы для повышения эффективности выполнения специальных задач как на воде, так и на суше.