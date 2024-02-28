Россия укрепляет свою противовоздушную и противоракетную оборону с помощью ЗРС С-500 "Прометей", способной действовать в ближнем космосе и перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Россия расширяет возможности своей противовоздушной обороны с помощью новейшей системы С-500 "Прометей", способной действовать даже в ближнем космосе. Эта система, разработанная концерном "Алмаз-Антей", уже доказала свою эффективность в перехвате гиперзвуковых ракет на испытаниях, проведенных в несколько этапов. "Прометей" не только способен обнаруживать и уничтожать враждебные цели на огромных расстояниях, но и защищает стратегически важные объекты от современных воздушных угроз.

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В состав комплекса входят уникальные радиолокационные станции дальнего обнаружения, пункты управления, пусковые установки и различные типы ракет, предназначенные для уничтожения аэродинамических и баллистических целей, включая те, что движутся на гиперзвуковых скоростях. Система "Прометей" уникальна тем, что может работать с целями, находящимися как в воздушном пространстве, так и в ближнем космосе, что делает ее неоценимым инструментом в защите национальной безопасности.

Специалисты отмечают, что несмотря на впечатляющие возможности по перехвату гиперзвуковых ракет, "Прометей" не заменит полностью систему С-400, но станет ее мощным дополнением, увеличивая общую эффективность российской противовоздушной обороны. Эти системы уже начали поступать в войсковые подразделения, в том числе обороняющие Москву и центральный промышленный район страны.