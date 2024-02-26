Беспилотники в России будут доставлять лекарства и анализы

Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило о начале новой эры в логистике медицинских товаров, вводя в эксплуатацию беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для транспортировки лекарственных препаратов и образцов для анализов. По словам главы ведомства, Михаила Мурашко, такой подход не только повысит эффективность доставки, но и значительно снизит её стоимость, способствуя улучшению доступности медицинских услуг по всей стране.

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Использование беспилотников для медицинских нужд открывает перед системой здравоохранения новые возможности, в том числе для обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных районов необходимыми медикаментами и средствами диагностики. Это особенно важно для местностей, где традиционные способы доставки затруднены из-за географических или климатических условий.

Примером успешного использования БПЛА в медицинских целях стала операция в Бурятии, где дрон «Буря-10» на расстояние 200 км доставил лекарственные препараты в один из труднодоступных районов. Этот случай демонстрирует потенциал беспилотной технологии в сокращении времени доставки и обеспечении оперативного доступа к необходимым медицинским ресурсам.

Аналитики отрасли предвидят, что к 2035 году большинство воздушных доставок в России будет осуществляться с помощью БПЛА. С уже запланированным объемом перевозок дронами в текущем году на уровне 1,28 тыс. тонн, беспилотные летательные аппараты становятся неотъемлемой частью медицинской логистики.



