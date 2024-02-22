Российские технологические компании заинтересованы в совместной работе над турецким истребителем Kaan

В сфере оборонной промышленности Турции активизируются поиски партнеров для реализации амбициозного проекта — создания многоцелевого истребителя пятого поколения Kaan. Этот проект стал особенно актуален после исключения Турции из программы F-35, что стимулировало страну к разработке собственного современного военного самолета с улучшенными характеристиками по сравнению с F-35 и предназначенного для замены истребителей F-16 в турецких ВВС.

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Турецкая аэрокосмическая промышленность (TUSAŞ) ведет разработку Kaan с 2017 года и планирует начать его серийное производство к 2028 году. Однако ключевым вызовом для Турции является разработка двигателя для нового истребителя, так как страна не располагает собственными технологиями в этой области и ищет надежного технологического партнера.

В прошлом году был объявлен тендер на предварительное проектирование турбовентиляторного двигателя для Kaan, в котором приняли участие известные мировые и региональные игроки. Впрочем, российские компании в числе участников тендера не были замечены, что вызвало удивление среди экспертов и СМИ.

На вопросы журналистов о возможном сотрудничестве России над проектом Kaan консул РФ в Стамбуле отметил, что Россия и ранее выражала интерес к участию в подобных проектах и готова к военно-техническому сотрудничеству с Турцией. По его словам, предложения о совместной работе и обсуждения на различных уровнях между официальными учреждениями и компаниями обеих стран уже имели место. Теперь предстоит конкретизация условий сотрудничества между специализированными компаниями.