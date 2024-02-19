НАСА ищет четырех добровольцев для участия в годичной жизни на Марсе в комплексе "Mars Dune Alpha" в Хьюстоне

НАСА запускает уникальный проект, предлагая добровольцам испытать условия жизни на Марсе. В рамках программы "Chapea", направленной на подготовку к будущим миссиям на Красную планету, четыре участника получат возможность провести год в специально созданном комплексе "Mars Dune Alpha" в Хьюстоне, штат Техас.

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Этот комплекс площадью 160 квадратных метров, изготовленный методом 3D-печати, воссоздает ландшафт Марса и оснащен всем необходимым для повседневной жизни: вертикальной фермой, ванными комнатами, медицинским блоком, зонами отдыха и рабочими местами.

Кандидаты, желающие участвовать в проекте, должны соответствовать определенным требованиям: иметь высшее образование в области естественных наук, не менее 1000 часов налета, быть в возрасте от 30 до 55 лет, обладать хорошим здоровьем и мотивацией.

Кроме того, кандидаты должны быть некурящими и иметь гражданство США или разрешение на постоянное проживание. Заявки принимаются до 2 апреля, а участникам будет предложена компенсация за их вклад в эксперимент.



