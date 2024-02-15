Intel внедряет адаптивный фильтр улучшения резкости в свои будущие мобильные чипы Lunar Lake, обещая значительные улучшения в качестве изображений в играх и других приложениях.

Intel представит новаторский адаптивный фильтр улучшения резкости в своих будущих мобильных чипах Lunar Lake с графикой Xe2-LPG. Этот фильтр найдет применение как в играх, так и в других сферах, включая просмотр фотографий, изображений и потоковое видео.

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Планируется, что новые мобильные чипы Lunar Lake будут выпущены в конце 2024 года в качестве преемника Meteor Lake. Благодаря значительной мощности обработки, интегрированная графика Xe2 сможет поддерживать дополнительные техники улучшения качества изображений, включая адаптивный фильтр улучшения резкости. Этот фильтр был недавно анонсирован инженером Intel по Linux Немесой Гарг в описании, приложенном к серии патчей, отправленных на валидацию.

Традиционные методы улучшения резкости часто применяют одинаковый уровень усиления по всему изображению, что может привести к перерезкости в некоторых областях и потере естественных деталей. Новый адаптивный фильтр улучшения резкости, основанный на Display Engine, предлагает минимальные затраты энергии и производительности. С помощью этого фильтра аппаратное обеспечение дисплея может использовать один из масштабирующих каналов для адаптивной резкости. Пользователи смогут настраивать эту функцию, выбирая желаемую силу улучшения резкости от 0 до 255.

Phoronix сообщает, что Немеса Гарг отправила пять патчей для адаптивного фильтра улучшения резкости, которые пройдут процесс рассмотрения для включения в версию ядра Linux 6.9. Учитывая, что Xe2-LPG является энергоэффективной версией предстоящей архитектуры Battlemage, можно ожидать, что адаптивный фильтр улучшения резкости будет внедрен и в будущие настольные графические процессоры.