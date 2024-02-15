Из космодрома Байконур успешно запущен грузовой корабль "Прогресс МС-26" к МКС, что демонстрирует продолжение сотрудничества между Россией и США в космосе и подтверждает важность России в поддержании работы МКС.





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Российская космическая миссия "Прогресс МС-26" успешно стартовала с космодрома Байконур, отправив на Международную космическую станцию необходимые запасы топлива, продукты питания и оборудование для научных исследований. Запуск, выполненный ракетой-носителем "Союз-2", подчеркивает продолжение сотрудничества между Россией и США в космической сфере даже в условиях текущих международных напряженностей.

Грузовик "Прогресс" предназначен для обеспечения потребностей экипажа МКС, в который входят представители России, США, Дании и Японии. Этот запуск стал частью долгосрочного плана по обеспечению бесперебойной работы космической станции и поддержанию ее международного статуса как платформы для научного сотрудничества и исследований.

Несмотря на объявленные ранее планы о завершении участия в проекте МКС после 2024 года, Россия продолжает активно участвовать в жизни станции, подчеркивая стратегическую важность космических исследований и разработок. В декабре стороны договорились о продлении совместных миссий до 2025 года, что свидетельствует о готовности преодолевать политические разногласия ради достижения общих целей в освоении космоса.

МКС, созданная совместными усилиями России, США, Европы и Японии, служит важным символом международного сотрудничества и платформой для проведения ряда критически важных научных экспериментов. С момента начала сборки в 1998 году станция продолжает функционировать как уникальная лаборатория в условиях микрогравитации.