Астрономы обнаружили два космических объекта размером с Юпитер, которые вращаются вокруг друг друга в космосе без привязки к звезде.

Астрономы изучают два космических объекта, каждый из которых размером с планету Юпитер, которые вращаются друг вокруг друга в космическом пространстве без привязки к звезде.

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Это необычное явление вызвало интерес ученых, поскольку обычно планеты формируются вокруг звезды. Однако эти объекты, называемые двойными Юпитерами, не имеют собственной звезды-хозяйки и свободно плавают в космосе.

Открытие этих двойных Юпитеров вызывает вопросы о том, как они могли образоваться и что происходит с ними в настоящее время.

Ученые предполагают, что эти гигантские объекты могут иметь спутники, подобные тем, что вращаются вокруг планет нашей солнечной системы. Эти спутники могут иметь океаны жидкой воды под поверхностью, что делает их потенциально пригодными для поддержания жизни.