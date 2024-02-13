Honor в партнерстве с Gameloft оптимизирует игру Asphalt 9 для своего нового складного смартфона Magic V2 RSR Porsche Design, предлагая игрокам улучшенную производительность в 120 FPS

Honor объединил усилия с Gameloft, чтобы подарить игрокам уникальную игру в Asphalt 9: Legends на складном смартфоне Magic V2 RSR Porsche Design. Это первый случай, когда складное устройство предложит игру со скоростью 120 кадров в секунду, обещая не только более плавную картинку, но и быструю отзывчивость.

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Серия Magic V2, благодаря сотрудничеству, получит игру, адаптированную под ее уникальные возможности. Разработчики переработали процесс рендеринга и применили несколько технологий, включая замену шейдеров и восстановление краев на основе GPU, чтобы игра идеально ложилась на складной экран.

Смартфон оснащен стереодинамиками, что в сочетании с большим 7.92-дюймовым экраном создает погружающий визуальный и аудио опыт. Это особенно актуально для новых сезонов игры, Festive Sparks и Dragon Race, которые игроки смогут оценить по достоинству.

Оптимизированная версия Asphalt 9 станет доступна для загрузки в Google Play для пользователей серии Magic V2 уже в этом месяце. Пока нет информации о точной дате выхода и стоимости глобальной версии RSR Porsche Edition, но в Китае она поступила в продажу в январе по цене примерно в $2224.