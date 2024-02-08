Persona 3 Reload — самая продаваемая игра во франшизе: за первую неделю с момента запуска было продано более миллиона копий.

Компания ATLUS объявила, что Persona 3 Reload стала самой быстропродаваемой игрой в серии, превысив один миллион проданных копий уже в первую неделю после запуска.

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Игра достигла пика в 45 тысяч одновременных пользователей на платформе Steam, что является рекордом для серии Persona. JRPG жанр показывает отличные результаты, так как игра SEGA Like a Dragon: Infinite Wealth также достигла миллионного тиража в первую неделю и имеет сопоставимый пик одновременных пользователей. Более того, Granblue Fantasy: Relink пользуется еще большим успехом на Steam, достигнув 114 тысяч одновременных пользователей.

Persona 3 Reload - это ремейк четвертой основной части серии на движке Unreal Engine 4, который был выпущен в оригинале в 2006 году для PlayStation 2. Игра получила визуальное обновление, а также различные улучшения, характерные для более поздних частей серии, в частности Persona 5. Она также включает в себя новые сцены, взаимодействие персонажей и дополнительную озвучку.

По последним слухам, ATLUS может готовить к выпуску дополнительный пост-игровой кампейн The Answer, который был доступен в релизе FES оригинала. Пока что, пользователи ПК могут улучшить визуальные аспекты игры с помощью мода P3R Graphical Enhancement Mod.



