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Mirakl
Инцидент с Boeing 737 Max вызвал волну публичной критики со стороны руководителей авиакомпаний
Авиалайнер Boeing 737 Max 9 потерял дверь во время полета и был вынужден совершить аварийную посадку

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Инцидент, связанный с авиасамолетом Alaska Airlines, вызвал бурю критики со стороны руководителей авиакомпаний и стал редким явлением в авиационной системе. В январе этого года авиалайнер Boeing 737 Max 9, который был передан заказчику всего 66 дней назад, потерял дверь во время полета и был вынужден совершить аварийную посадку.

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Согласно информации, опубликованной в Wall Street Journal, после ближайшего осмотра стало известно, что при выпуске самолета из завода Boeing не были правильно закреплены необходимые болты, предназначенные для надежной фиксации двери. В результате, во время полета дверь отсоединилась, создав опасную ситуацию и вынудив экипаж совершить аварийную посадку.

Этот инцидент вызвал негодование и критику со стороны руководителей авиакомпаний. Стэн Дил, генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, признал вину компании в случившемся и извинился перед клиентами. Он заявил: "Мы подвели наших партнеров и глубоко сожалеем".

Дил также отметил, что компания принимает меры по разработке комплексного плана для безопасного возвращения этих самолетов в эксплуатацию, а также для улучшения качества и производительности доставки. Boeing обещает тесно сотрудничать с Федеральной авиационной администрацией (FAA) и поддерживать клиентов на каждом этапе этого процесса.

Инцидент вызвал не только критику со стороны авиакомпаний, но и обнаружил ряд серьезных проблем в производстве и качестве контроля в компании Boeing.

#новости
Источник: businessinsider.com
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