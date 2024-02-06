В последнем обновлении iOS 17.4 Apple совершает значительный шаг, разрешая использование внешних веб-рендеринговых движков для конкурентных браузеров на устройствах iPhone и iPad.

Это решение приходит как ответ на требования Директивы Европейского Союза о цифровых рынках и открывает двери для браузеров вроде Chrome и Firefox, предоставляя пользователям iOS больше свободы в выборе.

В то время как Google и Mozilla выразили обеспокоенность по поводу географического ограничения этих изменений, исключительно на Европейский союз, шаг Apple в сторону большей открытости может стимулировать улучшение качества и функциональности браузеров.

С этим обновлением, пользователи iOS теперь могут рассчитывать на больший выбор и лучшее качество веб-просмотра благодаря конкуренции между разработчиками браузеров.