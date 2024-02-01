NVIDIA прогнозирует рекордные доходы в 46 миллиардов долларов от AI в 2024 году, укрепляя свое лидерство на рынке благодаря продвинутому портфолио GPU и новым акселераторам.

В 2024 году компания NVIDIA прогнозирует получение рекордных доходов в размере 46 миллиардов долларов от сегмента центров обработки данных, укрепляя свои позиции на рынке искусственного интеллекта. Согласно исследованию Wells Fargo Equity Research, NVIDIA сохранит лидирующие позиции благодаря сильному портфолио AI GPU и предстоящим выпускам новинок.

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Спрос на AI GPU NVIDIA, включая H100 и будущие акселераторы Hopper H200 и Blackwell B100, подтверждает их доминирующее положение на рынке. Компания контролирует более 90% мирового рынка, что подтверждается масштабными закупками её продукции крупными игроками, включая Meta.

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В то же время AMD начинает занимать более заметное место на рынке AI, демонстрируя рост доли на рынке данных благодаря новому флагманскому ускорителю AMD Instinct MI300X, привлекая внимание потенциальных клиентов и создавая конкуренцию на рынке.