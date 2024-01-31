Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
MediaTek готовит к выпуску Dimensity 9400 с продвинутыми возможностями ИИ в конце 2024 года
В конце 2024 года MediaTek представит свой первый 3-нанометровый процессор Dimensity 9400, разработанный с учетом передовой литографии TSMC

реклама

Генеральный директор MediaTek Рик Цай объявил о запуске нового чипсета Dimensity 9400 в четвертом квартале 2024 года. Этот процессор станет первым 3-нанометровым чипсетом компании, разработанным на основе второго поколения литографии TSMC, что обещает повышенную энергоэффективность и другие преимущества. Среди ключевых особенностей Dimensity 9400 выделяются улучшенные функции искусственного интеллекта, благодаря которым он сможет конкурировать с другими топовыми чипами для смартфонов, такими как ожидаемый Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, также производимый по передовому 3-нанометровому процессу TSMC.

реклама

По информации из отчета China Times, Dimensity 9400 получит улучшенные возможности ИИ. В чипсете будет использоваться тот же кластер ЦП, что и в Dimensity 9300, но без ядер эффективности, что должно способствовать увеличению многоядерной производительности. Несмотря на отсутствие прямого сравнения производительности, ожидается, что Dimensity 9400 превзойдет своего предшественника по возможностям ИИ, возможно, превысив поддержку 33 миллиардов параметров для больших языковых моделей, что было характерно для Dimensity 9300.

Кроме того, предполагается поддержка памяти LPDDR5T, обеспечивающей более высокую скорость и эффективность для задач ИИ, выполняемых непосредственно на устройстве. MediaTek ранее анонсировала сотрудничество с TSMC в разработке первого в мире 3-нанометрового чипсета, достигшего 32-процентного снижения потребления энергии, с началом массового производства в 2024 году. Хотя название Dimensity 9400 не упоминалось напрямую, предполагается, что речь идет именно о новом флагманском SoC компании.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что Dimensity 9400 демонстрирует существенный скачок в производительности по сравнению с предыдущими моделями, но для оценки его возможностей необходимо дождаться официального анонса в конце 2024 года.

#новости #процессор #mediatek
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
21
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
7
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
5
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
3
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
2
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
1
Украина стала местом состязания военно-промышленных комплексов России и НАТО
1
На стоянке рядом с бывшим заводом Volkswagen найдены тысячи автомобилей Audi, Toyota и др. бренды
5
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
RTX Remix мод для Max Payne снижает количество кадров на RTX 4080 с 1400 до 65
6
Таможня Южной Кореи раскрыла операцию по контрабанде 53 тысяч чипов в Китай
1
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR)
+
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
68
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
103
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
6
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Компенсационный пакет выплат Tesla Pay Package в размере $50 млрд Маску аннулирован судьей
+

Сейчас обсуждают

jsth
18:20
Короче, нашел функцию аналог выборочного удаления куков. Прога называется Wise Disk Cleaner, там в настройках указываешь сайт (правда в отличии от CCleaner приходится вручную его вбивать - списка гото...
Программы Avast и CCleaner больше не работают в России и Беларуси
Виктор Губин
18:13
Купил за 34к новую rx7700xt в самом жирном исполнении. Надо было купить 3060? 😂
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Profit
18:09
добрый вечер https://prostomob.com/51773-xiaomi-otkazhetsya-ot-miui-v-smartfonah-poco
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Sash33
18:08
А что там по мнению трансгендеров?
Названы лучшие автомобили мира по мнению женщин
PanzerK
18:06
Где-то я эту статейку уже видел...
Обзор щелочных батареек GP Ultra+ G-TECH типоразмера AA и AAA
Артём Николаев
17:59
6600GT, 2600XT и 8800GT были пассивные, которые я ещё апгрейдил большими вертушками, чтоб и тихо, и холодно, и недорого. И самая первая в жизни видюха MX440 кстати тоже. GTX580 и HD7950 были трёхслото...
AMD не готовит конкурента для RTX 5000: компания выпустит карту за $600, аналогичную RX 4080
Павел Суриков
17:58
Хитман все части до Абсолюшн включительно, Сплинтер селл все части, Томб райдер, Донкей Конг все части через эмулятор от супер Нинтендо, так же там, Супер метроид, супер Марио все части. Из ПК ещё, Ри...
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Dushm@n
17:55
Это ты про армию РФ так жестко? Полетит-то всё это взрывоопасное добро после безнаказанной доставки на украину именно по позициям российских солдат.
Украина на днях получит от Пентагона новые ракеты, которых еще нет даже в ВС США
Натали Минайлова
17:54
Бедолаги сначала напичкивали их наркотой чтобы им было нестрашно это как фильм про Зомби!😂🥳 Самые умные Хохлы это те кто сразу здрыснул из такой страны Чудес Украины 😂
В ВСУ сообщили о готовности обучить ещё 500 тысяч мобилизованных
kilobait3
17:47
Мало кто смог обуздать gfp. Море проектов. А стоящих только два и то один надо собирать.
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем