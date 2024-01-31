Samsung случайно показала на своем сайте новый фитнес-браслет Galaxy Fit3 с улучшенным дизайном и большим экраном

На сайте Samsung появилась информация об их последней разработке в области носимых устройств — фитнес-браслете Galaxy Fit3. Этот новый продукт привлекает внимание своим свежим дизайном и увеличенным дисплеем, обещая пользователям еще больше удобства и функциональности.

реклама

Galaxy Fit3 значительно отличается от своего предшественника, Galaxy Fit2, благодаря нескольким ключевым обновлениям. Широкий экран облегчает чтение информации и использование приложений для здоровья и тренировок, делая интерфейс более дружелюбным и информативным. Добавление новой кнопки на корпусе устройства упрощает навигацию, позволяя пользователям легко управлять функциями браслета. Кроме того, инновационная система смены ремешков дает возможность мгновенно изменять внешний вид устройства, подстраивая его под различные стили и предпочтения.

Среди доступных вариантов ремешков присутствуют варианты в ярко-зеленом и оранжевом цветах, подчеркивающие модный и молодежный стиль устройства. Galaxy Fit3 имеет компактные размеры — 93 x 24 x 9.5 мм, а наличие маркировки CE указывает на его доступность для продажи в Европе.

Пока официальный сайт Samsung не предоставил полный список характеристик, ожидается, что устройство будет оснащено дисплеем диагональю 1.61 дюйма, обновленным датчиком сердцебиения и улучшенными функциями для мониторинга физической активности и качества сна. Устройство также обещает впечатляющую продолжительность работы от аккумулятора — до 21 дня без необходимости подзарядки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конкретные сроки запуска и стоимость Galaxy Fit3 пока не раскрыты, но активная рекламная кампания на сайте компании намекает, что новинка скоро поступит в продажу.