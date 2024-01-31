Правительство Израиля рассматривает планы по выселению палестинцев из сектора Газа и их замещению еврейскими поселенцами, что вызвало осуждение со стороны Германии и международного сообщества.

На недавнем собрании в Иерусалиме, с участием ведущих политиков Израиля, были обсуждены меры по выселению палестинцев из сектора Газа с последующим заселением территории еврейскими поселенцами. Министерство иностранных дел Германии выразило решительное осуждение этих действий, назвав их «абсолютно неприемлемыми».

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Встреча, организованная израильскими правыми группами, включая поселенческую организацию и администрацию Шомрона, собрала ключевых членов израильского правительства. Среди них - Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, которые поддержали идею активного развития еврейских поселений в секторе Газа.

Данное собрание и выдвинутые инициативы игнорируют решение Международного суда и международное право, подчеркивая решимость Израиля продвигать свои планы вопреки международному осуждению. Согласно отчетам, на встрече прозвучали явно расистские высказывания, предлагая «добровольную передачу» палестинцев, что фактически означает создание таких условий жизни, при которых они будут вынуждены покинуть свои дома.

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Планы Израиля по переселению палестинцев и созданию новых еврейских поселений на спорных территориях вызвали резкую критику со стороны международного сообщества, подчеркивая серьезность конфликта и необходимость его мирного решения с учетом прав и потребностей всех сторон.