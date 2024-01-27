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Mirakl
OM System OM-1 II обещает усовершенствованную фотографию с новыми вычислительными возможностями
OM System OM-1 II, новый флагман в линейке камер OM System, обещает принести усовершенствования в вычислительной фотографии, включая улучшенную стабилизацию изображения, расширенные возможности автофокуса и поддержку 14-битного RAW. Ожидаемая дата выпуска - 30 января 2024 года

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Согласно информации представленной 43rumors, OM System представит новую флагманскую камеру OM-1 II 30 января 2024 года. Новая модель является продолжением популярной серии камер OM-1 и предлагает ряд улучшений, сосредоточенных на вычислительной фотографии.

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Среди ожидаемых нововведений - увеличение объема внутренней буферной памяти, усовершенствованная система стабилизации изображения (IBIS), которая добавляет дополнительные 1,5 ступени, и улучшенный авто фокус с распознаванием лиц на основе искусственного интеллекта. Эти обновления направлены на улучшение качества изображения и удобства использования.

OM-1 II также поддерживает 14-битный RAW в режиме высокого разрешения, что позволяет фотографам захватывать более детализированные изображения. Особое внимание уделено новым возможностям вычислительного ND-фильтра с режимами 2ND, 4ND и 8ND, что позволяет имитировать более низкую выдержку за счет нескольких экспозиций.

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Цена OM-1 II в Европе составит около 2399 евро, цена в США в районе 2300–2500 долларов. 

#новости #фото #фотоаппарат #фотоаппараты
Источник: notebookcheck.net
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