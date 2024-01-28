После того, как Apple и Google разгромили смартфоны, BlackBerry снова в их поле зрения





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В прошлые десятилетия BlackBerry была ведущим производителем смартфонов в мире, но с появлением iPhone в 2007 году и операционной системы Android она потеряла свою доминирующую позицию. Сейчас BlackBerry снова оказывается в центре внимания Apple и Google, в этот раз на рынке, на котором она имеет успех.

С недавним выходом на рынок 2024 года нового автомобиля Lincoln Nautilus от компании Ford, бренд Ford продемонстрировал свою информационно-развлекательную систему, охватывающую всю приборную панель от водительской до пассажирской стороны. Но, что более интересно, система теперь работает на базе Android Automotive и включает в себя предустановленные приложения Android. Важно отметить, что Ford настроил пользовательский интерфейс, как это делают производители смартфонов, чтобы адаптировать его к своим потребностям.

Ранее Ford использовала свой интерфейс Sync, основанный на операционной системе QNX, которая сегодня управляет информационно-развлекательными системами более чем 235 миллионов автомобилей по всему миру. Так же, как и Ford Sync, QNX поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, которые работают через смартфон пользователя и управляются операционной системой автомобиля. Интересно, что первое появление операционной системы QNX было связано с неудачным планшетом BlackBerry PlayBook.

Суть разницы между Android Auto и Android Automotive заключается в том, что последний представляет собой полноценную встроенную операционную систему, которая работает напрямую на компьютерных системах автомобиля и управляет всей телеметрией, отображаемой на приборной панели и других системах. Интересно, что кроме Ford, внедрение новой автомобильной операционной системы Google также ожидается у Volvo, Polestar, Honda, GM, Cadillac, Renault, Nissan, Buick и Chevrolet. Apple также разрабатывает свой аналог, который скоро будет представлен в автомобилях Porsche и Aston Martin.

Несмотря на снижение популярности смартфонов BlackBerry, QNX, а также его экспертиза в области безопасности программного обеспечения, помогли компании выжить. В 2023 году годовой доход BlackBerry превысил 800 миллионов долларов, и у нее по-прежнему есть около 3 000 сотрудников. Однако S&P Global прогнозирует, что к 2025 году доля BlackBerry на рынке встроенных операционных систем для автомобилей упадет до 5%.

Однако QNX все еще имеет преимущество - поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также возможность для автопроизводителей сохранять контроль над своими системами. Android Automotive может представлять большую угрозу, так как Google предоставляет производителям автомобилей возможность настройки внешнего вида и ощущения системы, что может привлечь автопроизводителей.

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Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается BlackBerry, компания смогла диверсифицировать свой бизнес после снижения популярности смартфонов. Ее операционная система QNX также используется в других устройствах IoT в различных отраслях. А ее программное обеспечение для шифрования и безопасности нашло применение в корпоративной сфере. Эта диверсификация может быть спасением для BlackBerry, так как она снова сталкивается с новыми вызовами от давно знакомых конкурентов.