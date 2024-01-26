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Mirakl
Китайские ученые разработали пористый керамический материал для гиперзвуковых тепловых экранов
Китайские ученые разработали революционный материал 9PHEB для использования в гиперзвуковых тепловых экранах.

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Китайские ученые добились значительного прогресса в разработке материалов для гиперзвуковых тепловых экранов, создав уникальный пористый керамический материал с выдающимися характеристиками прочности и теплоизоляции. Это открытие, опубликованное в журнале Advanced Materials, может оказать значительное влияние на развитие аэрокосмической отрасли, химической инженерии и технологий передачи энергии.

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Команда из Университета Гуанчжоу применила концепцию высокоэнтропийного дизайна для создания нового материала, названного 9PHEB (9-катионный пористый высокоэнтропийный диборид). Этот подход позволил сбалансировать прочность и теплостойкость материала, что крайне важно для гиперзвуковых полетов.

Материал 9PHEB демонстрирует "исключительную термическую стабильность" и "очень высокую прочность на сжатие", что делает его идеальным для использования в экстремальных условиях, таких как глубоководные исследования и космические полеты. Высокоэнтропийный дизайн обеспечивает создание более прочных и устойчивых к высоким температурам компонентов за счет равномерного использования нескольких элементов.

Такой материал способен выдерживать экстремальные температуры и давление, с которыми сталкиваются исследовательские проекты в условиях космоса и глубоких слоев Земли, где традиционные керамические материалы не всегда справляются.

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Это разработка открывает новые возможности для аэрокосмических исследований и обещает значительные улучшения в области теплоизоляции при экстремальных условиях.

#новости #китай #ученые
Источник: techxplore.com
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