Северная Корея сообщила, что на этой неделе она испытала подводный ядерный беспилотник.

Северная Корея анонсировала успешное испытание нового подводного ядерного оружия под названием "Цунами" в ответ на проведенные совместные морские учения США, Японии и Южной Кореи у берегов острова Чеджу.

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По заявлению Министерства обороны Северной Кореи, испытание проводилось Учреждением подводных боевых систем при Академии оборонных наук КНДР и было успешно завершено в Восточном море Кореи. Название нового оружия, "Цунами", вызывает интерес, но пока что о нем мало что известно.

Судя по имеющейся информации, "Цунами" представляет собой электрически управляемый подводный дрон, который способен самостоятельно двигаться по заранее заданному маршруту и нести ядерный заряд. Этот тип оружия напоминает российский проект "Посейдон", который также является подводным дроном с ядерной боеголовкой.

Однако, по мнению экспертов, отличие заключается в типе двигателя: "Цунами" вероятно использует электрический двигатель, в то время как "Посейдон" работает на ядерной тяге.

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Северная Корея обосновывает разработку такого оружия необходимостью обеспечения своей национальной безопасности и устрашения потенциальных агрессоров с Запада и их союзников. Наличие ядерного вооружения позволяет Северной Корее участвовать в международных переговорах с более сильной позицией, так как она может использовать свою ядерную программу как средство давления в международных отношениях.