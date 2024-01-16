Президент Польши Анджей Дуда предупреждает о "терроре законности" в стране, где разгорается борьба за соблюдение принципов правового государства после смены правительства

В Польше разгорается ожесточенное противостояние вопросам правосудия после смены правительства, которое начало отмену спорных юридических реформ, внедренных предыдущей администрацией. Главной фигурой в этой борьбе стал Президент Польши Анджей Дуда.

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Польские прокуроры подали иск против своего непосредственного начальника, Генерального прокурора и Министра юстиции Адама Боднара. Этот шаг подчеркивает остроту спора о соблюдении принципов правового государства в Польше после изменения власти. Боднар ранее уволил вице-генерального прокурора Дариуша Барски, который был близким союзником бывшего министра юстиции Збигнева Зиобро и связан с использованием юстиции националистическим правительством PiS.

Однако PiS предусмотрела изменения в законах, которые требуют согласия Президента Анджея Дуды для увольнения Генерального прокурора. Дуда, который всё чаще выступает как последний бастион PiS, подчеркнул: "Это должно быть предостережение для всех политиков Республики, особенно для тех, кто сейчас у власти, чтобы они поняли, к чему приводит аррогантность власти. Или, как я называю это, 'террор законности'."

Фраза "террор законности" Президента Дуды вызывает множество вопросов в Польше, учитывая, что он в течение восьми лет поддерживал почти каждое вмешательство правительства PiS в судебную систему. Его оппонент, Министр юстиции Адам Боднар, утверждает, что увольнение Генерального прокурора было незаконным, поскольку его назначение в 2022 году было проведено без законных оснований.

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Эта борьба вокруг правосудия - лишь одна из многих, в которых новое правительство сталкивается с наследием PiS. Несмотря на сложность ситуации, новая администрация Польши не собирается сдаваться и намерена продолжать свои реформы.