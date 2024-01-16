США сообщили о новой атаке хуситов на грузовое судно

Хуситские повстанцы в Йемене атаковали грузовое судно в Красном море ракетой. США обвиняют хуситов в атаке и угрожают им ответными ударами.

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По данным США, хуситы в Йемене снова атаковали грузовое судно в Красном море. Региональное командование ВС США сообщило во второй половине дня на платформе X, что повстанцы выпустили баллистическую противокорабельную ракету по судну "Gibraltar Eagle". Судно, как утверждается, находилось под флагом Маршалловых островов и было американским грузовым судном. В результате атаки никто не пострадал, и судно продолжило свой путь.

Ранее, рано утром, Вооруженные силы США сообщили, что они уже зарегистрировали попытку атаки в Красном море. Ракета была выпущена в направлении морских маршрутов в южном Красном море, но ударилась на суше в Йемене. По словам представителя хуситов, поддерживаемых Ираном, они будут продолжать атаковать суда в Красном море, которые направляются в Израиль или поддерживают Израиль.

Шиитские хуситы в последнее время неоднократно обстреливали торговые суда в этом регионе, якобы в поддержку исламистской организации "ХАМАС" в борьбе с Израилем. Многие судовладельцы избегают проплывать через Красное море, доступ к Суэцкому каналу, и предпочитают долгие обходные маршруты и задержки в поставках. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони опасается, что напряженность в регионе может повлиять на цены на энергоресурсы и инфляцию в ближайшие недели.

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В ответ на повторные атаки хуситов в Красном море США и Великобритания провели удары по позициям этой группы в Йемене, с поддержкой Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна. Великобританский премьер-министр Риши Сунак оправдал воздушные удары против милиции, называя их актом самообороны. Он также подчеркнул, что это были ограниченные атаки, и не было информации о гражданских жертвах. "Могу сообщить парламенту, что, по нашей первой оценке, все 13 запланированных целей были уничтожены", - сказал Сунак в Лондоне.