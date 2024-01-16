Тайвань потерял дипломатического союзника, когда Науру объявила о разрыве отношений с островом и установлении связей с Китаем вскоре после выборов нового президента.

После недавних президентских выборов в Тайване мировое внимание обратилось на небольшую Тихоокеанскую страну Науру, которая внесла значительные изменения в свою дипломатическую стратегию. В понедельник стало известно, что Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем и вместо этого устанавливает дипломатические связи с Китаем.

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Это решение, которое вызвало немалый резонанс, пришло всего через несколько дней после того, как Тайвань провел свои президентские выборы. Оно было подтверждено китайским Министерством иностранных дел и стало неожиданным поворотом событий для региона.

Для Тайваня это стало серьезным ударом, так как остров активно работает над поддержанием и расширением своих дипломатических связей и союзов в мире. На данный момент у Тайваня осталось всего 12 дипломатических союзников, и этот последний разрыв отношений усиливает его дипломатическую изоляцию.

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Подобные решения Науру и других небольших стран оказываются ключевыми вопросами в борьбе за дипломатическое признание между Китаем и Тайванем. Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью, в то время как Тайвань стремится к международному признанию своей независимости и суверенитета.