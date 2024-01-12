Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил оружейные заводы страны

Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, провел инспекцию нескольких военных фабрик в стране в начале января. Информацию об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

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Ким Чен Ын был сопровождаем высокопоставленными представителями партии и вооруженных сил, и его целью было мотивировать рабочих "в борьбе за достижение огромных производственных целей на новый год", - говорится в сообщении KCNA.

Во время инспекции лидер Северной Кореи следил за работой на военных предприятиях и ознакомился с производством оружия и военной техники.

По информации KCNA, в инспекции принимала участие и сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, а также директор Департамента по боеприпасам и промышленности Джо Чун Рён и министр обороны Кан Сун Нам.

Инспекция лидера Северной Кореи приходит в условиях ухудшения отношений с Южной Кореей и обстрелов на грани между странами.

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Ким Чен Ын акцентировал внимание на необходимости модернизации и увеличения производства вооружения во время посещения военных фабрик. Северная Корея продолжает следить за развитием обстановки в регионе и усиливать свои вооруженные силы.