Виталик Бутерин предложил увеличить лимит газа в блоках Ethereum с 30 до 40 миллионов единиц, что улучшит пропускную способность сети и позволит проводить больше транзакций в каждом блоке.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин выступил с инициативой увеличения лимита газа в блоках криптовалютной сети на одну треть. Это предложение, озвученное во время онлайн сессии на Reddit, предполагает расширение текущего лимита с 30 миллионов до 40 миллионов единиц газа. Данное новшество может способствовать увеличению количества обрабатываемых транзакций в каждом блоке, тем самым расширяя возможности сети Ethereum.

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На протяжении последних трех лет лимит газа в сети Ethereum оставался неизменным, и его увеличение является значительным шагом. Лимит газа — ключевой параметр, который определяет максимальную сложность операций, выполняемых в рамках одного блока, включая обработку транзакций и исполнение смарт-контрактов.

Мартин Кёппельманн из Gnosis подчеркнул, что рост лимита газа повлечет за собой повышенные требования к операционной деятельности нод, что может увеличить затраты. Однако, по его мнению, положительные аспекты такого изменения, включая повышение эффективности сети, перевешивают возможные недостатки.

Джесси Поллак из Coinbase также поддержал предложение Бутерина, отметив значительные преимущества повышения лимита газа для всех участников сети.

Внесение изменений в лимит газа в Ethereum отличается от других модификаций сети, поскольку не требует хардфорка, а лишь корректировку настроек узлов валидаторов.

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С начала работы Ethereum в 2015 году средний лимит газа непрерывно рос, отражая увеличение активности и популярности сети.