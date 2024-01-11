Россия располагает обширными запасами редкоземельных металлов и развивает технологии их добычи и переработки.

В России объявлено о наличии обширных резервов редкоземельных элементов, способных удовлетворить глобальные потребности на протяжении следующих 100 лет. Сообщение от Министерства природных ресурсов указывает на разработку эффективных методов для извлечения и обработки этих ценных ресурсов, а также на планы по усовершенствованию производственных комплексов для их добычи.

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Россия, уже занимающая лидирующие позиции на рынке добычи полезных ископаемых, также выделяется в сегменте полного цикла переработки урана, владея 8% мировых запасов и обеспечивая 35% производства обогащенного урана.

Александр Козлов, министр природных ресурсов, подчеркивает важность контроля Россией значительной части мирового производства в таких сегментах, как драгоценные металлы платиновой группы, никель, кобальт, титан, вольфрам, медь, а также редкоземельные элементы и графит. Основной задачей на данный момент является развитие полного цикла обработки сырья до производства конечной продукции.

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Россия заявляет о готовности к сотрудничеству и обмену технологиями, предлагая партнерство в области разведки и эксплуатации полезных ископаемых, а также в сфере технологического обмена.