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Недавний инцидент с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, оставшейся без внимания высшего руководства страны, включая президента Джо Байдена, высветил серьезные вопросы организации и коммуникации внутри администрации. По информации Sputnik, бывшие высокопоставленные чиновники оборонного ведомства США выразили обеспокоенность по поводу этого происшествия.
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Остин подвергся медицинской процедуре 22 декабря, после чего был экстренно госпитализирован 1 января. Его заместитель Кэтлин Хикс взяла на себя часть обязанностей министра, но до 4 января она не была осведомлена о его состоянии. Аналогично, Белый дом узнал о ситуации только спустя несколько дней.
Эксперты отметили, что такая ситуация свидетельствует о глубоком кризисе управления и отсутствии эффективной коммуникации внутри администрации. Особенно это критично в свете текущих международных конфликтов, в которых США играют ключевую роль.
Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джек Рид подчеркнул необходимость прозрачности и ответственности в действиях Министерства обороны.