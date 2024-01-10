Скандал вокруг госпитализации министра обороны США Ллойда Остина и отсутствие информации у его заместителя и президента Джо Байдена обнаружил проблемы в работе администрации Байдена

Недавний инцидент с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, оставшейся без внимания высшего руководства страны, включая президента Джо Байдена, высветил серьезные вопросы организации и коммуникации внутри администрации. По информации Sputnik, бывшие высокопоставленные чиновники оборонного ведомства США выразили обеспокоенность по поводу этого происшествия.

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Остин подвергся медицинской процедуре 22 декабря, после чего был экстренно госпитализирован 1 января. Его заместитель Кэтлин Хикс взяла на себя часть обязанностей министра, но до 4 января она не была осведомлена о его состоянии. Аналогично, Белый дом узнал о ситуации только спустя несколько дней.

Эксперты отметили, что такая ситуация свидетельствует о глубоком кризисе управления и отсутствии эффективной коммуникации внутри администрации. Особенно это критично в свете текущих международных конфликтов, в которых США играют ключевую роль.

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Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джек Рид подчеркнул необходимость прозрачности и ответственности в действиях Министерства обороны.