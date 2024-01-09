Европейский Союз начал расследование в отношении инвестиций Microsoft в OpenAI, чтобы выяснить, соответствуют ли они правилам о слияниях.

Европейский Союз начал расследование в отношении инвестиций американской корпорации Microsoft в компанию OpenAI, разработчика популярного чатбота ChatGPT. Основной вопрос, который вызвал интерес регуляторов - соответствуют ли эти инвестиции правилам ЕС о слияниях. Этот шаг является частью усилий Брюсселя по обеспечению надлежащего контроля за быстро развивающимся миром искусственного интеллекта и предотвращению монополизации рынка крупными игроками.

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Глава Европейской комиссии по конкуренции Маргрете Вестагер подчеркнула важность поддержания конкурентоспособности этих новых рынков. Она призвала бизнес и экспертов высказать своё мнение о любых проблемах конкуренции, которые они могут видеть в этих отраслях, а также подчеркнула важность тщательного мониторинга партнёрств в сфере ИИ, чтобы они не искажали динамику рынка.

Эти действия следуют за событиями конца ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI принял решение об отстранении основателя и генерального директора Сэма Альтмана, что вызвало бурную реакцию со стороны Microsoft. Впоследствии Microsoft получила место в совете директоров OpenAI без права голоса.

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Кроме Европейского Союза, в Великобритании и США также возникли опасения по поводу этого партнёрства. Конкурентный орган Великобритании CMA (Competition and Markets Authority) начал первоначальное расследование отношений между OpenAI и Microsoft, чтобы определить, не привело ли это партнёрство к ситуации, которую можно рассматривать как слияние.