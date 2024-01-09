Высокопоставленный командир Хизбаллы Виссам аль-Тавил был убит в результате израильского воздушного удара в Ливане

В результате израильского воздушного удара в Южном Ливане погиб высокопоставленный командир Хизбаллы, Виссам аль-Тавил. Как подтвердила Хизбалла, аль-Тавил, командир элитного подразделения Радван, был убит в ходе атаки в районе Хирбет Сельм.

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Аль-Тавил отвечал за военные операции Хизбаллы в южной части Ливана. По сообщениям ливанских безопасных источников, он погиб во время атаки на его автомобиль в деревне недалеко от границы с Израилем.

Кроме того, израильские вооруженные силы заявили о серии атак на позиции Хизбаллы в Ливане. В воздушных ударах были атакованы военная база возле Марвахина и ракетная установка у границы. Также сообщается о воздействиях израильских дронов и вертолетов на позиции, с которых осуществлялась стрельба по Израилю.

В связи с эскалацией конфликта в Газе после атак ХАМАСа в октябре прошлого года, главные дипломаты, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, выражают опасения по поводу расширения конфликта на другие регионы.

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Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находятся с визитом на Ближнем Востоке, обсуждая ситуацию в регионе.