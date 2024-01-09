Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку, но останется исполнять обязанности до назначения преемника.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку, но останется исполнять обязанности до назначения преемника. Это произошло на фоне споров вокруг ужесточенного закона об иммиграции, принятого французским парламентом в декабре. Президент Эммануэль Макрон выразил благодарность Борн за ее работу и намекнул на возможную перестановку в правительстве.

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Закон об иммиграции, ключевой проект Макрона, привел к разногласиям в его партии. 20 депутатов проголосовали против закона, а 17 воздержались. В результате министр здравоохранения Орельен Руссо подал в отставку, а также появились слухи о возможных дальнейших отставках в знак протеста против закона.

На пост премьер-министра рассматриваются несколько кандидатов, включая министра обороны Себастьяна Лекорню, министра образования Габриэля Аттала и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди. Ожидается, что Макрон также проведет перестановки в кабинете министров для формирования нового правительства.

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