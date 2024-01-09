Италия предложила создать единую европейскую армию как шаг к укреплению независимости Европы и эффективности её внешней политики в условиях глобальных вызовов и противостояний.

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии, предложил идею формирования объединённых вооружённых сил Европейского Союза. В интервью местной прессе он выразил мнение, что наличие единой европейской армии станет ключевым условием для реализации эффективной внешнеполитической стратегии Европы и её роли в миротворчестве.

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Этот шаг со стороны Италии рассматривается как желание укрепить независимость Европы, особенно в контексте политики правящей партии "Братья Италии". Несмотря на поддержку американской военной помощи со стороны итальянского премьер-министра Джорджии Мелони, акцент на европейской оборонной автономии становится всё более актуальным.

Идея европейской армии не нова и ранее обсуждалась лидерами Европы, включая французского президента Эммануэля Макрона. Макрон предлагал европейскую стратегическую автономию в ответ на его критику НАТО в 2019 году. Однако, в свете текущих геополитических событий, его позиция по этому вопросу изменилась.

В контексте этих предложений возникают вопросы о роли НАТО и степени независимости европейских стран в военно-политических решениях. Все верховные главнокомандующие альянса до сих пор были американцами, что вызывает обсуждения о влиянии США на европейскую оборонную политику.

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Инициатива Таяни поднимает важные вопросы о будущем военного сотрудничества в Европе, особенно в свете недавних экономических вызовов и политических сдвигов в регионе. Предложение о создании единой европейской армии отражает растущее стремление Европы к самостоятельности и укреплению своих оборонных способностей.