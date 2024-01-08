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Администрация президента США Джо Байдена приступила к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) перед выборами, что влечёт за собой значительные расходы для американских налогоплательщиков. Как сообщает информационное агентство Just the News, приобретение сырой нефти осуществляется по цене, в два раза превышающей исторический средний уровень.
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Министерство энергетики США ежемесячно закупает три миллиона баррелей для пополнения SPR после того, как Байден выпустил из резерва более 225 миллионов баррелей нефти с марта 2022 года по август 2023 года. Это привело к снижению запасов в резерве до самого низкого уровня за последние 40 лет.
Тим Стюарт, президент Ассоциации нефти и газа США, утверждает, что действия администрации Байдена - это попытка контроля ущерба перед выборами 2024 года. По его словам, до 2022 года мало кто знал о SPR, но сейчас ситуация изменилась.
Администрация Байдена утверждает, что покупает нефть для SPR по средней цене $77.31 за баррель, что значительно ниже средней цены в $95 за баррель в 2022 году. Однако, как указывает Стюарт, это всё равно не выгодно для налогоплательщиков, учитывая, что средняя цена покупки барреля в SPR составляла $29.70.
В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, тогдашний президент США Дональд Трамп предпринял шаги по покупке нефти для SPR, когда цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) были ниже $25 за баррель. Однако запрос Трампа о $3 миллиардах на это был отклонён демократическими законодателями.
Действия администрации Байдена не остались незамеченными общественностью США. Согласно новому опросу Gallup, ни один из высших чиновниц федерального правительства США не имеет рейтинга одобрения выше 50%. У самого президента Джо Байдена к концу 2023 года рейтинг одобрения составил всего 39%.