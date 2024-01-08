Администрация президента США Джо Байдена начала дорогостоящее пополнение стратегического нефтяного резерва перед выборами 2024 года, что вызывает беспокойство у налогоплательщиков и отражается на их кошельках.

Администрация президента США Джо Байдена приступила к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) перед выборами, что влечёт за собой значительные расходы для американских налогоплательщиков. Как сообщает информационное агентство Just the News, приобретение сырой нефти осуществляется по цене, в два раза превышающей исторический средний уровень.

реклама

Министерство энергетики США ежемесячно закупает три миллиона баррелей для пополнения SPR после того, как Байден выпустил из резерва более 225 миллионов баррелей нефти с марта 2022 года по август 2023 года. Это привело к снижению запасов в резерве до самого низкого уровня за последние 40 лет.

Тим Стюарт, президент Ассоциации нефти и газа США, утверждает, что действия администрации Байдена - это попытка контроля ущерба перед выборами 2024 года. По его словам, до 2022 года мало кто знал о SPR, но сейчас ситуация изменилась.

Администрация Байдена утверждает, что покупает нефть для SPR по средней цене $77.31 за баррель, что значительно ниже средней цены в $95 за баррель в 2022 году. Однако, как указывает Стюарт, это всё равно не выгодно для налогоплательщиков, учитывая, что средняя цена покупки барреля в SPR составляла $29.70.

В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, тогдашний президент США Дональд Трамп предпринял шаги по покупке нефти для SPR, когда цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) были ниже $25 за баррель. Однако запрос Трампа о $3 миллиардах на это был отклонён демократическими законодателями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Действия администрации Байдена не остались незамеченными общественностью США. Согласно новому опросу Gallup, ни один из высших чиновниц федерального правительства США не имеет рейтинга одобрения выше 50%. У самого президента Джо Байдена к концу 2023 года рейтинг одобрения составил всего 39%.