Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, предупредила о возможности военного ответа на действия Южной Кореи

На фоне усиливающегося напряжения между Северной и Южной Кореей, Ким Ё Чжон, сестра и близкий советник северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила с заявлением о возможном военном ответе на любые провокации со стороны Южной Кореи. Это заявление последовало после серии артиллерийских обстрелов, инициированных Северной Кореей вдоль границы с Югом.

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По информации южнокорейского военного командования, КНДР осуществила запуск свыше 60 артиллерийских снарядов в районе спорной морской границы у острова Ёнпхендо. В ответ на эти действия, Южная Корея провела ряд военных учений в приграничных морских районах, но впоследствии приостановила их из-за ухудшения ситуации.

Обострение напряженности на границе заставило местных жителей южнокорейских приграничных островов следовать указаниям властей о необходимости укрытия в бункерах. Такие меры предосторожности были приняты на фоне возможного дальнейшего обострения конфликта.

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Это напряжение между двумя странами происходит на фоне планов Ким Чен Ына по усилению ядерного арсенала КНДР. В ответ на растущую угрозу со стороны Северной Кореи Южная Корея укрепила своё военное сотрудничество с Соединенными Штатами, проводя совместные военные учения и усиливая оборонные меры.