Вступление Саудовской Аравии в группу BRICS отмечает укрепление международных экономических связей Королевства и его стремление к глобальному партнёрству с ключевыми странами вне традиционного западного блока

Саудовская Аравия официально стала членом группы BRICS, что является значительным шагом в укреплении международных экономических связей. Это присоединение подчёркивает стремление Королевства расширить своё влияние за пределами традиционных западных партнёрств.

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Как сообщает саудовский государственный информационный канал Al Ekhbariya, вступление в группу BRICS укрепляет глобальное положение Саудовской Аравии и открывает новые перспективы для сотрудничества с ключевыми странами группы, такими как Россия и Китай.

В августе прошлого года группа BRICS, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, пригласила шесть стран для расширения своего состава. Кроме Саудовской Аравии, к группе присоединились Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Эфиопия, что увеличило количество членов BRICS до девяти.

1 января текущего года Россия приняла на себя ротационное председательство в BRICS. Это событие совпало с важным диалогом между саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и российским президентом Владимиром Путиным, который прошёл в Рияде в декабре прошлого года.

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Присоединение Саудовской Аравии к BRICS символизирует желание Королевства диверсифицировать свои международные связи и экономическое развитие, а также отражает поиск новых путей сотрудничества в условиях меняющегося глобального ландшафта.