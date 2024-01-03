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Неожиданный успех российского телесериала "Слово пацана" о молодежных бандах 80-х годов вызвал беспокойство среди украинских властей. Несмотря на официальный запрет и антироссийскую риторику, сериал набирает популярность среди украинской молодежи, что вызывает опасения о возможном распространении "российской пропаганды".
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Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко выразил озабоченность отсутствием достойной альтернативы этому сериалу в Украине. В интервью агентству Ukrinform он подчеркнул, что страна сталкивается с идеологической и стратегической проблемой в работе с молодежью, признав недостаточность украинской медиа-продукции для подростков.
"Слово пацана", рассказывающее о жизни молодежных группировок в СССР 80-х годов, стало чрезвычайно популярным в Украине, несмотря на официальный запрет. Пользователи социальных сетей активно обсуждают сериал, что вызывает беспокойство у украинских властей.
Украинское министерство культуры сначала призвало граждан не искать и не скачивать сериал в интернете. После того, как это не сработало, украинский государственный кинокомитет вмешался, объявив о штрафах за распространение сериала. Но даже это не помогло сдержать рост его популярности.
Теперь, согласно последним данным, украинские законодатели планируют заняться этим вопросом более серьезно. Власти обеспокоены влиянием сериала на молодежь и рассматривают дополнительные меры для борьбы с распространением "российской пропаганды".