Успех российского телесериала "Слово пацана" в Украине вызывает беспокойство у украинских властей, опасающихся распространения российской пропаганды среди молодежи.

Неожиданный успех российского телесериала "Слово пацана" о молодежных бандах 80-х годов вызвал беспокойство среди украинских властей. Несмотря на официальный запрет и антироссийскую риторику, сериал набирает популярность среди украинской молодежи, что вызывает опасения о возможном распространении "российской пропаганды".

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Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко выразил озабоченность отсутствием достойной альтернативы этому сериалу в Украине. В интервью агентству Ukrinform он подчеркнул, что страна сталкивается с идеологической и стратегической проблемой в работе с молодежью, признав недостаточность украинской медиа-продукции для подростков.

"Слово пацана", рассказывающее о жизни молодежных группировок в СССР 80-х годов, стало чрезвычайно популярным в Украине, несмотря на официальный запрет. Пользователи социальных сетей активно обсуждают сериал, что вызывает беспокойство у украинских властей.

Украинское министерство культуры сначала призвало граждан не искать и не скачивать сериал в интернете. После того, как это не сработало, украинский государственный кинокомитет вмешался, объявив о штрафах за распространение сериала. Но даже это не помогло сдержать рост его популярности.

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Теперь, согласно последним данным, украинские законодатели планируют заняться этим вопросом более серьезно. Власти обеспокоены влиянием сериала на молодежь и рассматривают дополнительные меры для борьбы с распространением "российской пропаганды".