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Mirakl
Samsung откладывает начало массового производства чипов в США до 2025 года
Samsung переносит начало массового производства чипов в Техасе на 2025 год из-за задержек и увеличения бюджета

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Samsung объявила об отложении запуска массового производства в своей новой фабрике по производству чипов в Тейлоре, штат Техас, на 2025 год. Это решение было озвучено Чоем Сиёнгом, председателем Samsung Foundry, на промышленной конференции в Сан-Франциско. Ранее планировалось начать производство во второй половине 2024 года.

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На новой фабрике Samsung планируется производство чипов по 4-нанометровому технологическому процессу. Задержка уже обошлась компании в $8 миллиардов сверх первоначального бюджета в $17 миллиардов.

Тем не менее, Samsung демонстрирует успехи в других областях, включая производство 3-нанометровых чипов с высоким уровнем выхода годных устройств. Компания также планирует начать производство 2-нанометровых чипов к 2025 году. Это ожидается укрепить позиции Samsung на рынке, возвращая клиентов, которые перешли к основному конкуренту TSMC.

Задержка строительства фабрики Samsung в США совпадает с аналогичными проблемами у TSMC, что означает, что оба ключевых проекта в области технологий не будут завершены до следующих президентских выборов в США.

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Нестабильность в политическом климате США, особенно в отношении законопроекта о чипах Джо Байдена, который встретил сопротивление у республиканцев, вызывает беспокойство у производителей и поставщиков.

#новости
Источник: golem.de
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